В Геленджике потушили пожар в хозпостройке
Сотрудники МЧС России по Кубани потушили возгорание в хозпостройке в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре на пр. Геленджикском поступило 5 января в 19:57. По прибытии на место в 20:06 спасатели обнаружили горение на площади 95 кв. м.
Локализовать огонь удалось к 20:26, а полностью ликвидировать открытое горение — к 20:48. Последствия пожара устранили через десять минут после тушения.
На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавших и погибших нет.