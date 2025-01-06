В Геленджике потушили пожар в хозпостройке

Сотрудники МЧС России по Кубани потушили возгорание в хозпостройке в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на пр. Геленджикском поступило 5 января в 19:57. По прибытии на место в 20:06 спасатели обнаружили горение на площади 95 кв. м.

Локализовать огонь удалось к 20:26, а полностью ликвидировать открытое горение — к 20:48. Последствия пожара устранили через десять минут после тушения.

На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

Нурий Бзасежев