Вбежали в Новый год

1 января глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в зимний лес. «Начинаем год активно — со спорта. Ну как со спорта: кто-то прогуливается, кто-то сейчас будет бежать все дистанции в рамках Пельменфеста»,— сказал он. Глава региона пожелал любви, семейного тепла, всего самого прекрасного и хорошего года.

Фото: Александр Бречалов, vk