Вбежали в Новый год
Первые лица Удмуртии рассказали в соцсетях о том, как проводят праздники
По традиции «Ъ-Удмуртия» рассказывает, как Новый год встретили руководители региона. Глава республики Александр Бречалов провел утром 1 января оперативный штаб по итогам новогодней ночи, после чего отправился на прогулку по зимнему лесу с семьей. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков принял участие в забеге на «Кубок кристальной трезвости», депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин — организовал пикник. Как проходят новогодние праздники у представителей власти республики — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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