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Вбежали в Новый год

Первые лица Удмуртии рассказали в соцсетях о том, как проводят праздники

По традиции «Ъ-Удмуртия» рассказывает, как Новый год встретили руководители региона. Глава республики Александр Бречалов провел утром 1 января оперативный штаб по итогам новогодней ночи, после чего отправился на прогулку по зимнему лесу с семьей. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков принял участие в забеге на «Кубок кристальной трезвости», депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин — организовал пикник. Как проходят новогодние праздники у представителей власти республики — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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1 января глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в зимний лес. «Начинаем год активно — со спорта. Ну как со спорта: кто-то прогуливается, кто-то сейчас будет бежать все дистанции в рамках Пельменфеста»,— сказал он. Глава региона пожелал любви, семейного тепла, всего самого прекрасного и хорошего года.

1 января глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в зимний лес. «Начинаем год активно — со спорта. Ну как со спорта: кто-то прогуливается, кто-то сейчас будет бежать все дистанции в рамках Пельменфеста»,— сказал он. Глава региона пожелал любви, семейного тепла, всего самого прекрасного и хорошего года.

Фото: Александр Бречалов, vk

До этого Александр Бречалов провел оперативный штаб по итогам новогодней ночи. На совещании рассказали о том, что службы общественной безопасности и жизнедеятельности республики работают в режиме повышенной готовности. Всего в новогодних гуляниях приняли участие свыше 20 тыс. жителей.

До этого Александр Бречалов провел оперативный штаб по итогам новогодней ночи. На совещании рассказали о том, что службы общественной безопасности и жизнедеятельности республики работают в режиме повышенной готовности. Всего в новогодних гуляниях приняли участие свыше 20 тыс. жителей.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Утром 1 января, среди других, отметились министр строительства, ЖКХ и энергетики Михаил Баранов, министр здравоохранения Сергей Багин, министр по туризму Юлия Бадаш и глава Ижевска Дмитрий Чистяков (слева направо).

Утром 1 января, среди других, отметились министр строительства, ЖКХ и энергетики Михаил Баранов, министр здравоохранения Сергей Багин, министр по туризму Юлия Бадаш и глава Ижевска Дмитрий Чистяков (слева направо).

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Праздники для Юлии Бадаш проходят в рамках гастрофестиваля «Пельменфест», который перенесли на 2-5 января 2025 года. В первый день мероприятие посетили более 15 тыс. гостей.

Праздники для Юлии Бадаш проходят в рамках гастрофестиваля «Пельменфест», который перенесли на 2-5 января 2025 года. В первый день мероприятие посетили более 15 тыс. гостей.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Дмитрий Чистяков посетил «Кубок кристальной трезвости» утром 1 января. Всего в мероприятии поучаствовали около 250 горожан. Забег посвятили 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, звучала его музыка.

Дмитрий Чистяков посетил «Кубок кристальной трезвости» утром 1 января. Всего в мероприятии поучаствовали около 250 горожан. Забег посвятили 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, звучала его музыка.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Вместе с главой Ижевска в забеге принял участие и недавно назначенный начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике горадминистрации Сергей Гусев (крайний справа).

Вместе с главой Ижевска в забеге принял участие и недавно назначенный начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике горадминистрации Сергей Гусев (крайний справа).

Фото: Сергей Гусев, vk

Министр по физкультуре и спорту Удмуртии Денис Парахин утром 1 января вышел на пробежку. «Хорошая традиция — начинать год на спорте. Сделал пробежку 3 км»,— сказал министр.

Министр по физкультуре и спорту Удмуртии Денис Парахин утром 1 января вышел на пробежку. «Хорошая традиция — начинать год на спорте. Сделал пробежку 3 км»,— сказал министр.

Фото: Денис Парахин, vk

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин утром 1 января отправился в зимний лес на пикник. «Вот такое место нашли в лесах Игры. Точно здесь обитают Двенадцать месяцев»,— добавил он.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин утром 1 января отправился в зимний лес на пикник. «Вот такое место нашли в лесах Игры. Точно здесь обитают Двенадцать месяцев»,— добавил он.

Фото: Олег Гарин, Telegram

Руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлев вместе с семьей и гостями с юга отправился 1 января в зоопарк.

Руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлев вместе с семьей и гостями с юга отправился 1 января в зоопарк.

Фото: Александр Журавлев, Telegram

Вице-премьер Игорь Асабин, ответственный за дорожное хозяйство в регионе, 31 декабря встал на лыжи. «В первый раз в этом году встал на лыжи. Вообще нет времени»,— сказал он, после чего поздравил жителей с Новым годом.

Вице-премьер Игорь Асабин, ответственный за дорожное хозяйство в регионе, 31 декабря встал на лыжи. «В первый раз в этом году встал на лыжи. Вообще нет времени»,— сказал он, после чего поздравил жителей с Новым годом.

Фото: Игорь Асабин, vk

Максим Файзулин, министр молодежной политики Удмуртии, провел Новый год вместе с семьей.

Максим Файзулин, министр молодежной политики Удмуртии, провел Новый год вместе с семьей.

Фото: Максим Файзулин, vk

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова записала видеообращение, где на русском и удмуртском языках поздравила жителей с праздником.

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова записала видеообращение, где на русском и удмуртском языках поздравила жителей с праздником.

Фото: Лариса Буранова, vk

Глава Воткинска Алексей Заметаев с утра 1 января отправился в Березовский лес, где встретился с ветераном муниципальной службы города Татьяной Хвалько. «Очень любит прогулки по Березовскому лесу, скандинавскую ходьбу. Разделяю ее увлечение в полной мере»,— написал мэр.

Глава Воткинска Алексей Заметаев с утра 1 января отправился в Березовский лес, где встретился с ветераном муниципальной службы города Татьяной Хвалько. «Очень любит прогулки по Березовскому лесу, скандинавскую ходьбу. Разделяю ее увлечение в полной мере»,— написал мэр.

Фото: Алексей Заметаев, vk

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1 января глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в зимний лес. «Начинаем год активно — со спорта. Ну как со спорта: кто-то прогуливается, кто-то сейчас будет бежать все дистанции в рамках Пельменфеста»,— сказал он. Глава региона пожелал любви, семейного тепла, всего самого прекрасного и хорошего года.

Фото: Александр Бречалов, vk

До этого Александр Бречалов провел оперативный штаб по итогам новогодней ночи. На совещании рассказали о том, что службы общественной безопасности и жизнедеятельности республики работают в режиме повышенной готовности. Всего в новогодних гуляниях приняли участие свыше 20 тыс. жителей.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Утром 1 января, среди других, отметились министр строительства, ЖКХ и энергетики Михаил Баранов, министр здравоохранения Сергей Багин, министр по туризму Юлия Бадаш и глава Ижевска Дмитрий Чистяков (слева направо).

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Праздники для Юлии Бадаш проходят в рамках гастрофестиваля «Пельменфест», который перенесли на 2-5 января 2025 года. В первый день мероприятие посетили более 15 тыс. гостей.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Дмитрий Чистяков посетил «Кубок кристальной трезвости» утром 1 января. Всего в мероприятии поучаствовали около 250 горожан. Забег посвятили 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, звучала его музыка.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Вместе с главой Ижевска в забеге принял участие и недавно назначенный начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике горадминистрации Сергей Гусев (крайний справа).

Фото: Сергей Гусев, vk

Министр по физкультуре и спорту Удмуртии Денис Парахин утром 1 января вышел на пробежку. «Хорошая традиция — начинать год на спорте. Сделал пробежку 3 км»,— сказал министр.

Фото: Денис Парахин, vk

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин утром 1 января отправился в зимний лес на пикник. «Вот такое место нашли в лесах Игры. Точно здесь обитают Двенадцать месяцев»,— добавил он.

Фото: Олег Гарин, Telegram

Руководитель администрации главы и правительства Александр Журавлев вместе с семьей и гостями с юга отправился 1 января в зоопарк.

Фото: Александр Журавлев, Telegram

Вице-премьер Игорь Асабин, ответственный за дорожное хозяйство в регионе, 31 декабря встал на лыжи. «В первый раз в этом году встал на лыжи. Вообще нет времени»,— сказал он, после чего поздравил жителей с Новым годом.

Фото: Игорь Асабин, vk

Максим Файзулин, министр молодежной политики Удмуртии, провел Новый год вместе с семьей.

Фото: Максим Файзулин, vk

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова записала видеообращение, где на русском и удмуртском языках поздравила жителей с праздником.

Фото: Лариса Буранова, vk

Глава Воткинска Алексей Заметаев с утра 1 января отправился в Березовский лес, где встретился с ветераном муниципальной службы города Татьяной Хвалько. «Очень любит прогулки по Березовскому лесу, скандинавскую ходьбу. Разделяю ее увлечение в полной мере»,— написал мэр.

Фото: Алексей Заметаев, vk

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