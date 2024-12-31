Глава Кубани опубликовал новогоднее обращение к жителям региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал новогоднее обращение к жителям региона, поздравив их с наступающим Новым годом. Глава Кубани напомнил, каким был год для края, отметив самые важные моменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ну и конечно в преддверии Нового года я хочу обратиться к каждому из вас, к каждому жителю нашего края, ко всей нашей большой кубанской семье. Сказать вам слова огромной благодарности за труд, за успехи в учебе и на работе, за поддержку и любовь к нашему Краснодарскому краю. Все, что нас окружает, мы меняем вместе»,— сказал глава Кубани.

Он напомнил, что в этом году в крае строили поликлиники, школы, детские сады, обновляли парки и дороги. Вениамин Кондратьев отметил работу аграриев и селекционеров, которые боролись за урожай. В результате, по словам губернатора, с кубанских полей собрана десятая часть всего российского зерна.

Краснодарский край укрепил позиции как кузница юга России. Еще одним рекордом стал турпоток — за 2024 год край принял более 20 млн отдыхающих.

Господин Кондратьев поблагодарил в своем обращении педагогов, медицинских работников, а также защитников, работающих в зоне специальной военной операции.

«Пусть 2025 год подарит всем нам крепкое здоровье, успех в делах, радость добрых перемен и больших побед. Ну и конечно, пусть в каждую семью, в каждый дом придет простое человеческое счастье. С Новым Годом, дорогие мои земляки! С Новым Годом, любимый наш Краснодарский край!» — заключил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина