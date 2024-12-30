Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка продажи в России зарегистрированных зарубежных лекарств. Регламент будет действовать до конца 2025 года. Такая мера позволит избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы, отметили в правительстве.

Действующий упрощенный порядок регистрации ввели в России в 2022 году, а в 2023 году продлили. Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, а также ФАС и ФТС.

Подробнее о ситуации на лекарственном рынке — в материале «Ъ» «Одно не лечим, другое калечим».