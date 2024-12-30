Главные новости к утру 30 декабря

Президент США с 1977 по 1981 год, демократ Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Соболезнования его родственникам выразили избранный президент Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден. Церемония прощания с бывшим политиком пройдет в Вашингтоне.

Второй самолет компании Jeju Air, как и потерпевший крушение 29 декабря лайнер, столкнулся с неисправностью шасси, но смог вернуться в аэропорт, сообщило «Рёнхап». Власти Южной Кореи распорядились проверить весь имеющийся в стране парк Boeing 737-800.

Власти Финляндии при расследовании ЧП с повреждением подводных кабелей обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые мог оставить якорь судна Eagle S, шедшего под флагом Островов Кука, написал Bloomberg.

Во второй тур выборов президента Хорватии 12 января 2025 года вышли действующий глава государства, экс-председатель Социал-демократической партии Зоран Миланович и бывший министр образования, независимый кандидат Драган Приморац, поддержанный Хорватским демократическим содружеством.

Международная шахматная федерация (FIDE) на фоне скандала вокруг экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена смягчила правила дресс-кода на ЧМ по блицу, допустив, что участники турнира могут носить не только брюки, но и подходящие под пиджак джинсы.

Группа из 13 бывших военных армии Сирии времен президентства Башара Асада задержана при попытке нелегально пересечь границу с Ливаном и передана новым властям в Дамаске, сообщил портал «Аль-Нашра».