Политики, которых мы потеряли

Сезон политических отставок и назначений 2024 года начался со смены главы Контрольно-счетной палаты Пермского края. В феврале должность главного краевого аудитора покинул один из наиболее авторитетных краевых политиков — Геннадий Тушнолобов. Геннадий Петрович успел поработать главой Соликамска, вице-губернатором Пермской области, премьером краевого правительства и председателем совета директоров региональной корпорации развития. На посту председателя КСП он запомнился жесткой, но конструктивной критикой деятельности региональных властей и компаний с госучастием. После окончания срока полномочий Геннадия Тушнолобова новым руководителем контрольного органа стал бывший прокурор Прикамья Александр Белых. А сам господин Тушнолобов продолжил карьеру в качестве советника губернатора



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ