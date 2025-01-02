Главное — снято

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Лучшие кадры 2024 года по версии «Ъ-Урал»

События, люди, исторические моменты 2024 года — фотогалерея «Ъ-Урал».

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Молодой человек едет на велосипеде по Макаровскому мосту в Екатеринбурге

Молодой человек едет на велосипеде по Макаровскому мосту в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Кандидат в президенты России от партии &quot;Новые люди&quot;, заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков (в центре) во время поездки в Екатеринбургском метрополитене

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди", заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков (в центре) во время поездки в Екатеринбургском метрополитене

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия предвыборного штаба кандидата в президенты России от ЛЛДПР, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в офисе партии

Церемония открытия предвыборного штаба кандидата в президенты России от ЛЛДПР, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в офисе партии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие центра амбулаторного диализа в Полевском

Открытие центра амбулаторного диализа в Полевском

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Старинное здание &quot;Дом псаломщика Топоркова&quot;, восстановленное силами жителей Екатеринбурга, начали разбирать. Организатор фестиваля &quot;Том Сойер Фест&quot; Любовь Дёгтева у дома

Старинное здание "Дом псаломщика Топоркова", восстановленное силами жителей Екатеринбурга, начали разбирать. Организатор фестиваля "Том Сойер Фест" Любовь Дёгтева у дома

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор департамента &quot;Факультет журналистики&quot; Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов во время интервью в редакции газеты &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Директор департамента "Факультет журналистики" Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов во время интервью в редакции газеты "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Пожилой мужчина пассажир в вагоне метро

Пожилой мужчина пассажир в вагоне метро

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Писатель Роберт Гараев (слева), автор книги &quot;Слово пацана&quot; во время автограф-сессии после встречи с читателями в Ельцин-центре

Писатель Роберт Гараев (слева), автор книги "Слово пацана" во время автограф-сессии после встречи с читателями в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Судебное заседание по делу об дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в Невьянском городском суде. Подсудимый, индивидуальный предприниматель и владелец автобуса из Новоуральска Евгений Лобов во время заседания суда

Судебное заседание по делу об дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в Невьянском городском суде. Подсудимый, индивидуальный предприниматель и владелец автобуса из Новоуральска Евгений Лобов во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время встречи со студентами учебных заведений Екатеринбурга в Уральском федеральном университете

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время встречи со студентами учебных заведений Екатеринбурга в Уральском федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Встреча со студентами учебных заведений Екатеринбурга главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Мужчина в военной форме в аудитории перед началом мероприятия

Встреча со студентами учебных заведений Екатеринбурга главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Мужчина в военной форме в аудитории перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Дорожное движение на шоссе во время февральского снегопада

Дорожное движение на шоссе во время февральского снегопада

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пусконаладочные работы в одном из цехов предприятия &quot;Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус&quot;

Пусконаладочные работы в одном из цехов предприятия "Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на уральском форуме &quot;Кибербезопасность в финансах&quot; в отеле &quot;Хаятт Ридженси Екатеринбург&quot;

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Вадим Кулик на панельной дискуссии &quot;Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения&quot;

Заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Вадим Кулик на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Визит в Екатеринбург кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова. Сторонники КПРФ из Перми с плакатом перед началом встречи

Визит в Екатеринбург кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова. Сторонники КПРФ из Перми с плакатом перед началом встречи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Визит в Екатеринбург кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова. Председатель комитета Государственной думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время встречи с избирателями Уральского федерального округа

Визит в Екатеринбург кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова. Председатель комитета Государственной думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время встречи с избирателями Уральского федерального округа

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Церемония открытия флагманского офиса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в бизнес-центре &quot;Саммит&quot;. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов на церемонии

Церемония открытия флагманского офиса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в бизнес-центре "Саммит". Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стихийный мемориал в подземном пешеходном переходе на Плотинке в связи со смертью Алексея Навального

Стихийный мемориал в подземном пешеходном переходе на Плотинке в связи со смертью Алексея Навального

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Екатеринбург во время февральских снегопадов

Екатеринбург во время февральских снегопадов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Бульдозер распределяет и трамбует снег на снежном полигоне в Чкаловском районе Екатеринбурга

Бульдозер распределяет и трамбует снег на снежном полигоне в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания с председателем Свердловской организации Союза кинематографистов, режиссером Владимиром Макеранцем

Церемония прощания с председателем Свердловской организации Союза кинематографистов, режиссером Владимиром Макеранцем

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник Службы судебных приставов в здании суда

Сотрудник Службы судебных приставов в здании суда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Презентация мотоциклов &quot;Урал&quot;, изготовленных к юбилею Свердловской области на Ирбитском мотоциклетном заводе

Презентация мотоциклов "Урал", изготовленных к юбилею Свердловской области на Ирбитском мотоциклетном заводе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытие первой персональной выставки фотографий президента Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Виктора Христенко &quot;Я так вижу&quot; в Челябинском музее изобразительных искусств

Церемония открытие первой персональной выставки фотографий президента Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Виктора Христенко "Я так вижу" в Челябинском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко на церемонии открытия своей первой персональной выставки &quot;Я так вижу&quot; в Челябинском музее изобразительных искусств

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко на церемонии открытия своей первой персональной выставки "Я так вижу" в Челябинском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Курьер службы доставки &quot;Яндекс. Еда&quot; на пешеходной улице Кирова в Челябинске

Курьер службы доставки "Яндекс. Еда" на пешеходной улице Кирова в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выборы президента России. Избиратели во время голосования на избирательном участке

Выборы президента России. Избиратели во время голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выборы президента России. Работа избирательных участков и участков по проведению викторины &quot;Опорный край&quot;, посвященной 90-летию Свердловской области. Избиратели перед началом голосования

Выборы президента России. Работа избирательных участков и участков по проведению викторины "Опорный край", посвященной 90-летию Свердловской области. Избиратели перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выборы президента России в Екатеринбурге. Избиратель во время выездного голосования

Выборы президента России в Екатеринбурге. Избиратель во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выборы президента России в Екатеринбурге. Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов

Выборы президента России в Екатеринбурге. Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Проводы зимы в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга

Проводы зимы в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Участники митинга-концерта, посвященного 10-летнему юбилею со дня воссоединения Республики Крым с Россией &quot;Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-арена&quot;

Участники митинга-концерта, посвященного 10-летнему юбилею со дня воссоединения Республики Крым с Россией "Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани" на стадионе "Екатеринбург-арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Экскаватор во время земляных работ по укреплению берега канала реки Исеть

Экскаватор во время земляных работ по укреплению берега канала реки Исеть

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Генеральный директор компании &quot;Екатеринбургэнергосбыт&quot; Федор Пономарев во время пресс-завтрака

Генеральный директор компании "Екатеринбургэнергосбыт" Федор Пономарев во время пресс-завтрака

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат КХЛ. Третий матч плей-офф 1/4 финала 2023/2024. Матч между командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Уралец&quot;

Чемпионат КХЛ. Третий матч плей-офф 1/4 финала 2023/2024. Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург) на стадионе "Уралец"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Акция памяти жертв теракта в подмосковном концертном зале &quot;Крокус Сити Холл&quot; в Екатеринбурге. Светодиодный уличный экран с горящей свечой и надписью &quot;Скорбим 22.03.2024&quot;

Акция памяти жертв теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в Екатеринбурге. Светодиодный уличный экран с горящей свечой и надписью "Скорбим 22.03.2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа распределительного центра компании X5 Group &quot;Екатеринбург — Юг&quot; торговой сети &quot;Пятерочка&quot;

Работа распределительного центра компании X5 Group "Екатеринбург — Юг" торговой сети "Пятерочка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожар на территории промышленной площадки Уралмашзавода

Пожар на территории промышленной площадки Уралмашзавода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие термального комплекса &quot;Юга&quot; в поселке Горный Щит (пригород Екатеринбурга)

Открытие термального комплекса "Юга" в поселке Горный Щит (пригород Екатеринбурга)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Болельщики команды &quot;Металлург&quot; на трибуне во время матча между командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и &quot;Металлург&quot; (Магнитогорск) в КРК &quot;Уралец&quot;

Болельщики команды "Металлург" на трибуне во время матча между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Металлург" (Магнитогорск) в КРК "Уралец"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2023/24. Кубок Гагарина. 1/2 финала плей-офф. Четвертый матч между командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и &quot;Металлург&quot; (Магнитогорск)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2023/24. Кубок Гагарина. 1/2 финала плей-офф. Четвертый матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Металлург" (Магнитогорск)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Деревянный мостик на переправе через реку Иртыш в Тобольске

Деревянный мостик на переправе через реку Иртыш в Тобольске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского делает новые обложки из картона для книг

Сотрудник Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского делает новые обложки из картона для книг

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Руководитель центра G.O.R.K.I (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в УрФУ

Руководитель центра G.O.R.K.I (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в УрФУ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Руководитель центра G.O.R.K.I (The Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в Уральском Федеральном Университете (УрФУ)

Руководитель центра G.O.R.K.I (The Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в Уральском Федеральном Университете (УрФУ)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вынесение приговора бывшему председателю Союза десантников России по УрФО Евгению Тетерину, обвиняемого в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере на общую сумму 12 млн рублей, в Верх-Исетский районный суде

Вынесение приговора бывшему председателю Союза десантников России по УрФО Евгению Тетерину, обвиняемого в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере на общую сумму 12 млн рублей, в Верх-Исетский районный суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия движения &quot;Космического подвижного состава&quot; на станции &quot;Площадь 1905 года&quot; Екатеринбургского метрополитена

Церемония открытия движения "Космического подвижного состава" на станции "Площадь 1905 года" Екатеринбургского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Уральские космонавты Андрей Федяев (слева), Сергей Прокопьев (в центре) и Дмитрий Петелин (второй справа) во время церемонии открытия движения &quot;Космического подвижного состава&quot;

Уральские космонавты Андрей Федяев (слева), Сергей Прокопьев (в центре) и Дмитрий Петелин (второй справа) во время церемонии открытия движения "Космического подвижного состава"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Завершение реставрационных работ особняка Павла Флоринского — двухэтажного полукаменного дома с резным декором на деревянных фасадах на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге

Завершение реставрационных работ особняка Павла Флоринского — двухэтажного полукаменного дома с резным декором на деревянных фасадах на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тени в центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Тени в центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Руководитель редакции фотоинформации ТАСС, фотограф Сергей Шахиджанян на чемпионате России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Руководитель редакции фотоинформации ТАСС, фотограф Сергей Шахиджанян на чемпионате России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Спортсменка во время подготовки к соревнованиям &quot;Соло. Техническая программа&quot; во Дворце водных видов спорта

Спортсменка во время подготовки к соревнованиям "Соло. Техническая программа" во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Баскетболист Тайрелл Нэльсон во время матча между командами «Зенит» и «Уралмаш» во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге

Баскетболист Тайрелл Нэльсон во время матча между командами «Зенит» и «Уралмаш» во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Игрок команды &quot;Уралмаш&quot; Октавиус Эллис (слева) и игрок команды &quot;Зенит&quot; Джувэн Морган (справа) во время матча между командами &quot;Уралмаш&quot; (Екатеринбург&quot; и &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) во Дворце игровых видов спорта &quot;Уралочка&quot;

Игрок команды "Уралмаш" Октавиус Эллис (слева) и игрок команды "Зенит" Джувэн Морган (справа) во время матча между командами "Уралмаш" (Екатеринбург" и "Зенит" (Санкт-Петербург) во Дворце игровых видов спорта "Уралочка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время праздничного пасхального Крестного хода

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время праздничного пасхального Крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Священнослужители во время праздничного пасхального Крестного хода

Священнослужители во время праздничного пасхального Крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный пасхальный Крестный ход от Свято-Троицкого собора до храма-памятника на Крови Во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших (Храм-на-Крови)

Праздничный пасхальный Крестный ход от Свято-Троицкого собора до храма-памятника на Крови Во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших (Храм-на-Крови)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Члены и эксперты Общественной палаты Свердловской области во время просмотра трансляции церемонии инаугурации президента России Владимира Путина

Члены и эксперты Общественной палаты Свердловской области во время просмотра трансляции церемонии инаугурации президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину на площади Советской армии

Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину на площади Советской армии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину на площади Советской армии

Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину на площади Советской армии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник службы безопасности с собакой во время осмотра территории Площади 1905 года перед началом парада Победы

Сотрудник службы безопасности с собакой во время осмотра территории Площади 1905 года перед началом парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад на Площади 1905 года, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на Площади 1905 года, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад на Площади 1905 года, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад на Площади 1905 года, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военнослужащие после окончания парада на Площади 1905 года, посвященного 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие после окончания парада на Площади 1905 года, посвященного 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Георгиевская ленточка на груди сотрудника полиции

Георгиевская ленточка на груди сотрудника полиции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Парке Маяковского в Екатеринбурге. Посетители на выставке техники времен Великой Отечественной войны

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Парке Маяковского в Екатеринбурге. Посетители на выставке техники времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). MИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 29-й тур. Матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) и &quot;Оренбург&quot; (Оренбург) на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). MИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 29-й тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Оренбург" (Оренбург) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). MИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 29-й тур. Матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) и &quot;Оренбург&quot; (Оренбург) на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). MИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 29-й тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Оренбург" (Оренбург) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД Андрей Дьяков перед началом заседания суда

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД Андрей Дьяков перед началом заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Начало сезона ремонта дорог в городе. Рабочий во время установки дорожных знаков на столбах.

Начало сезона ремонта дорог в городе. Рабочий во время установки дорожных знаков на столбах.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатель в магазине сети &quot;Жизньмарт&quot; проверяет срок годности продукта

Покупатель в магазине сети "Жизньмарт" проверяет срок годности продукта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория Первоуральского новотрубного завода (АО &quot;ПНТЗ&quot;)

Территория Первоуральского новотрубного завода (АО "ПНТЗ")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рабочий в производственном цехе Первоуральского новотрубного завода

Рабочий в производственном цехе Первоуральского новотрубного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа Первоуральского новотрубного завода (АО &quot;ПНТЗ&quot;)

Работа Первоуральского новотрубного завода (АО "ПНТЗ")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Подвесной мост через реку Серга на территории парка &quot;Оленьи ручьи&quot;.

Подвесной мост через реку Серга на территории парка "Оленьи ручьи".

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Судебное заседание по делу о подготовке террористического акта (взрыва ТЭЦ-2 в Тюмени) в Центральном окружном военном суде. Обвиняемые Юрий Незнамов, Никита Олейник и Дениз Айдын во время заседания

Судебное заседание по делу о подготовке террористического акта (взрыва ТЭЦ-2 в Тюмени) в Центральном окружном военном суде. Обвиняемые Юрий Незнамов, Никита Олейник и Дениз Айдын во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова  /  купить фото

Водные развлечения на реке Исеть во время Фестиваля мотокультуры &quot;Движение 2024&quot;

Водные развлечения на реке Исеть во время Фестиваля мотокультуры "Движение 2024"

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова  /  купить фото

Выставка кастомных мотоциклов в Музее архитектуры УрГАХА

Выставка кастомных мотоциклов в Музее архитектуры УрГАХА

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Велосипедисты у дорожного знака &quot;Велосипедная дорожка&quot;

Велосипедисты у дорожного знака "Велосипедная дорожка"

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Фестиваль барбекю в центре города

Фестиваль барбекю в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Открытие XVII международного театрального фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; в Екатеринбурге

Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Открытие XVII международного театрального фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; в Екатеринбурге

Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Открытие XVII международного театрального фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; в Екатеринбурге

Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Сбор бытовых отходов у территории полигона твердых бытовых отходов &quot;Широкореченский&quot;

Сбор бытовых отходов у территории полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству градостроительству и землепользованию и рабочей группы по контролю за осуществлением рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов &quot;Широкореченский&quot;

Выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству градостроительству и землепользованию и рабочей группы по контролю за осуществлением рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев во время выступления

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Работа АО &quot;Синарский трубный завод&quot; (СинТЗ). Сотрудник завода в трубопрокатном цехе № 3

Работа АО "Синарский трубный завод" (СинТЗ). Сотрудник завода в трубопрокатном цехе № 3

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Обвиняемая в государственной измене (ст.275 УК РФ) Ксения Карелина во время заседания суда

Обвиняемая в государственной измене (ст.275 УК РФ) Ксения Карелина во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Девушки с детской коляской на улице Екатеринбурга

Девушки с детской коляской на улице Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян (слева) перед началом рассмотрения по существу уголовного дела журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в Свердловском областном суде

Вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян (слева) перед началом рассмотрения по существу уголовного дела журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в Свердловском областном суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выступление музыкального коллектива на церемонии открытия международного музыкального фестиваля &quot;Безумные дни&quot;

Выступление музыкального коллектива на церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Безумные дни"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия международного музыкального фестиваля &quot;Безумные дни&quot;. Участники церемонии плывут на катере по реке Исеть

Церемония открытия международного музыкального фестиваля "Безумные дни". Участники церемонии плывут на катере по реке Исеть

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа Городского детского экологического центра в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Подопечная центра жаба, во время игры

Работа Городского детского экологического центра в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Подопечная центра жаба, во время игры

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Подопечный Городского детского экологического центра в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых хорек Бублик

Подопечный Городского детского экологического центра в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых хорек Бублик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданин США Эван Гершкович во время заседания суда

Журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданин США Эван Гершкович во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вынесение меры пресечения правозащитнику, администратору telegram-канала &quot;Правозащитники Урала&quot; Алексею Соколову, обвиняемому в распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, в Ленинском районном суде

Вынесение меры пресечения правозащитнику, администратору telegram-канала "Правозащитники Урала" Алексею Соколову, обвиняемому в распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, в Ленинском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2024&quot; в международном выставочном центре (МВЦ) &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024" в международном выставочном центре (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2024&quot; в международном выставочном центре (МВЦ) &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024" в международном выставочном центре (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2024&quot; в международном выставочном центре (МВЦ) &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024" в международном выставочном центре (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2024&quot; в Международном выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо. Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время бизнес-форума

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024" в Международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо. Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время бизнес-форума

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация и начало тестирования нового электробуса &quot;Генерал&quot; в Екатеринбурге

Презентация и начало тестирования нового электробуса "Генерал" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники лаборатории Уральского Федерального университета за работой

Сотрудники лаборатории Уральского Федерального университета за работой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ремонтные работы в районе улиц Степана Разина - Декабристов - Народной воли

Ремонтные работы в районе улиц Степана Разина - Декабристов - Народной воли

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия Самаркандского торгового дома (Узбекистан) компании &quot;SAG ковры&quot; в торговом центре &quot;Уют-холл&quot;

Церемония открытия Самаркандского торгового дома (Узбекистан) компании "SAG ковры" в торговом центре "Уют-холл"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото