Главное — снято

Судебное заседание по делу об дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в Невьянском городском суде. Подсудимый, индивидуальный предприниматель и владелец автобуса из Новоуральска Евгений Лобов во время заседания суда

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