Урал / Фото 02.01.2025, 09:10 Главное — снято Лучшие кадры 2024 года по версии «Ъ-Урал» События, люди, исторические моменты 2024 года — фотогалерея «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Молодой человек едет на велосипеде по Макаровскому мосту в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Кандидат в президенты России от партии "Новые люди", заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков (в центре) во время поездки в Екатеринбургском метрополитене Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия предвыборного штаба кандидата в президенты России от ЛЛДПР, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в офисе партии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Открытие центра амбулаторного диализа в Полевском Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Старинное здание "Дом псаломщика Топоркова", восстановленное силами жителей Екатеринбурга, начали разбирать. 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Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург) на стадионе "Уралец" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Акция памяти жертв теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в Екатеринбурге. Светодиодный уличный экран с горящей свечой и надписью "Скорбим 22.03.2024" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Работа распределительного центра компании X5 Group "Екатеринбург — Юг" торговой сети "Пятерочка" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Пожар на территории промышленной площадки Уралмашзавода Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Открытие термального комплекса "Юга" в поселке Горный Щит (пригород Екатеринбурга) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Болельщики команды "Металлург" на трибуне во время матча между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Металлург" (Магнитогорск) в КРК "Уралец" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2023/24. Кубок Гагарина. 1/2 финала плей-офф. Четвертый матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Металлург" (Магнитогорск) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Деревянный мостик на переправе через реку Иртыш в Тобольске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сотрудник Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского делает новые обложки из картона для книг Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Руководитель центра G.O.R.K.I (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в УрФУ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Руководитель центра G.O.R.K.I (The Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России), бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления в Уральском Федеральном Университете (УрФУ) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Вынесение приговора бывшему председателю Союза десантников России по УрФО Евгению Тетерину, обвиняемого в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере на общую сумму 12 млн рублей, в Верх-Исетский районный суде Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия движения "Космического подвижного состава" на станции "Площадь 1905 года" Екатеринбургского метрополитена Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Уральские космонавты Андрей Федяев (слева), Сергей Прокопьев (в центре) и Дмитрий Петелин (второй справа) во время церемонии открытия движения "Космического подвижного состава" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Завершение реставрационных работ особняка Павла Флоринского — двухэтажного полукаменного дома с резным декором на деревянных фасадах на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия мотосезона сотрудниками Дорожно-патрульной службы областной ГИБДД на территории Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Тени в центре "Эрмитаж-Урал" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Руководитель редакции фотоинформации ТАСС, фотограф Сергей Шахиджанян на чемпионате России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Спортсменка во время подготовки к соревнованиям "Соло. 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Обвиняемые Юрий Незнамов, Никита Олейник и Дениз Айдын во время заседания Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова / купить фото Водные развлечения на реке Исеть во время Фестиваля мотокультуры "Движение 2024" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова / купить фото Выставка кастомных мотоциклов в Музее архитектуры УрГАХА Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова Велосипедисты у дорожного знака "Велосипедная дорожка" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова Фестиваль барбекю в центре города Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова Открытие XVII международного театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова Сбор бытовых отходов у территории полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству градостроительству и землепользованию и рабочей группы по контролю за осуществлением рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК. 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