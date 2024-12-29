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Коммерсантъ FM
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Кавелашвили после инаугурации начнет работать во дворце президента Грузии

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что избранный президент страны Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работу в президентской резиденции, несмотря на отказ действующего президента Саломе Зурабишвили покидать ее. Инаугурация начнется сегодня, 29 декабря, в 11:00 по местному времени (10:00 мск).

«Конечно же, (Кавелашвили начнет работать.—"Ъ") на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту. Сегодня, после клятвы, госпожа Саломе Зурабишвили больше не будет президентом Грузии»,— сказал спикер в ходе брифинга, отвечая на вопрос, где будет работать избранный президент после инаугурации (цитата по ТАСС).

Саломе Зурабишвили ранее заявила, что проведет ночь на 29 декабря в резиденции главы государства. Она также призвала своих сторонников собраться утром у президентского дворца и пообещала позднее сделать заявление о своих планах.

Как пишет «РИА Новости», к дворцу на площади Орбелиани в центре Тбилиси пришли около 2 тыс. человек. Они выкрикивают лозунги и держат флаги, передает агентство.

Госпожа Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября. 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, в которых участвовал единственный кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили. Впервые нового президента избрала коллегия выборщиков.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».

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