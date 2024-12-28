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Коммерсантъ FM
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«Браслеты из золота с бриллиантами могут соседствовать с фенечками»

Анна Минакова — о superstyling

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом тренде в мире люкса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследовательский центр Trendvision Jewelry + Forecasting рассказывает о новой тенденции в мире люкса. Называется она superstyling и описывается так: «Это новая тенденция, которая стремительно набирает силу, определяя не только направления развития продуктов, но и поведение потребителей. Объединяя влияние цифровых технологий, уличный стиль и стремление к максимально возможной персонализации, superstyling продвигает индивидуальность и самовыражение, пересматривая дизайн, стиль и способы ношения украшений».

Влияет на развитие тенденции и повседневная жизнь, и социальные медиа, для которых требуются яркие запоминающиеся фото. Это заставляет покупателей надевать много украшений одновременно, при этом сочетать высокое с низким. Так, кольца и браслеты из золота с бриллиантами могут соседствовать на руке с фенечками и украшениями из переработанного пластика. Отдельная форма самовыражения названа исследователями ear party — буквально, «вечеринка на ухе». Речь о том, когда одновременно надевают несколько сережек, а к ним каффы, крепящиеся на разные части ушной раковины.

Модно и сочетать новое со старым. Винтаж и антиквариат становится и средством самовыражения, и свидетельством того, что перед вами сторонник ответственного потребления.

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