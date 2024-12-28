На Кубани ищут дополнительные участки для утилизации грунта с мазутом

Поскольку объем накопленной замазученной массы большой, в Краснодарском крае подбирают участки, где можно разместить дополнительные объекты по утилизации грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Он пояснил, что участки должны находиться вдали от жилых кварталов и курортных зон, а также отвечать экологическим требованиям. Этот этап глава региона попросил главу МЧС Александра Куренкова включить в «дорожную карту».

Сегодня, 28 декабря, глава МЧС провел заседание правительственной комиссии. Александр Куренков сообщил, что угроза утечки мазута с танкеров в Черное море сохраняется. На заседании господин Кондратьев доложил министру о том, как сейчас выстроена работа по уборке нефтепродуктов с Черноморского побережья.

«Продолжаем собирать загрязненный грунт с берега, вывозим на площадку для временного хранения, место согласовано с Роспотребнадзором и Росприроднадзором. Утилизируем его на специализированных предприятиях, сегодня в крае всего 4 таких объекта»,— напомнил глава Кубани.

После визита Александра Куренкова в Анапу на место выброса нефтепродуктов в Краснодарском крае ввели режим федерального ЧС. Это позволит эффективно решить вопросы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, говорит Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина