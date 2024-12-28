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Полиция разыскивает сбежавшую в Сочи школьницу из Екатеринбурга

Сотрудники линейного управления полиции разыскивают в Сочи 15-летнюю школьницу из Екатеринбурга. Об этом сообщает агентство «Ura.ru».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным источника, ученица девятого класса пропала 27 декабря. Девушка якобы покинула занятия в школе, после чего добралась до аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге и улетела в Сочи. Связаться с ней по телефону не удалось.

Местонахождение подростка остается неизвестным. Как уточняет «Ura.ru», школьница воспитывалась в благополучной семье и ранее никогда не покидала дом без предупреждения.

Нурий Бзасежев

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