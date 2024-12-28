В «Сириусе» опробуют новую технологию очистки побережья от мазута

Компания «Эфиродинамика», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», доставила первые пробы воды и грунта из Анапы для исследований. Ученые приступили к разработке технологии бактериальной очистки акватории от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как уточняют власти, метод основан на использовании микроорганизмов для устранения загрязнений. Также разрабатываемый способ должен ускорить процесс восстановления экологического баланса.

Тестирование продлится около месяца, после чего бактерии планируют применить для масштабной очистки побережья Анапы.

Крушение двух судов, перевозивших нефтепродукты, произошло 15 декабря в Керченском проливе. В результате столкновения кораблей в акваторию Черного моря попал мазут. Спустя менее двух суток топливо достигло берегов Темрюкского района и Анапы. Днем 26 декабря на Кубани ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Нурий Бзасежев