На Кубани участились случаи травмирования испачканных в мазуте птиц при отлове

На Кубани во время ночного отлова участились случаи причинения вреда птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vitishko Фото: t.me / vitishko

Специалисты отмечают, что использование фонарей и отлов птицы, которая сопротивляется, приносит намного больше вреда, чем пользы. Активно сопротивляющимся пернатым можно по неосторожности причинить серьезные увечья.

Волонтерам необходимо отлавливать только обессиленную птицу. Она должна находиться на берегу и не сопротивляться.

Алина Зорина