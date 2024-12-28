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На Кубани участились случаи травмирования испачканных в мазуте птиц при отлове

На Кубани во время ночного отлова участились случаи причинения вреда птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края.

Фото: t.me / vitishko

Фото: t.me / vitishko

Специалисты отмечают, что использование фонарей и отлов птицы, которая сопротивляется, приносит намного больше вреда, чем пользы. Активно сопротивляющимся пернатым можно по неосторожности причинить серьезные увечья.

Волонтерам необходимо отлавливать только обессиленную птицу. Она должна находиться на берегу и не сопротивляться.

Алина Зорина

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