Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани осудили заместителя начальника полиции за мошенничество

Суд признал виновным заместителя начальника Ейского линейного отделения полиции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Весной этого года мужчина, являясь должностным лицом, использовал свое служебное положение и похитил у потерпевшего крупную сумму денег под предлогом трудоустройства в подразделение и благополучного исхода при проверке. Сумма ущерба составила 100 тыс. руб.

Житель Ейского района признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Его приговорили к одному году в колонии общего режима.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...