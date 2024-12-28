На Кубани осудили заместителя начальника полиции за мошенничество
Суд признал виновным заместителя начальника Ейского линейного отделения полиции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Весной этого года мужчина, являясь должностным лицом, использовал свое служебное положение и похитил у потерпевшего крупную сумму денег под предлогом трудоустройства в подразделение и благополучного исхода при проверке. Сумма ущерба составила 100 тыс. руб.
Житель Ейского района признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Его приговорили к одному году в колонии общего режима.