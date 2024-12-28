В Анапе с начала разлива нефтепродуктов спасли 1,5 тысячи птиц

С начала разлива нефтепродуктов в Анапе спасли около 1,5 тыс. птиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Один из действующих пунктов по спасению птиц — страусиная ферма «Аристей» — находится в хуторе Усатова Балка. Там обеспечили все необходимое для оказания помощи пострадавшим птицам. В сортировочном центре их встречают, в промывочном очищают от мазута, потом согревают, дают сорбенты и корм. Пернатые находятся в теплых вольерах, а спустя некоторое время их отвозят в Витязево, откуда есть налаженная отправка в реабилитационные центры. Ежедневно в пункте работают порядка 50 волонтеров, которые спасли около 400 птиц.

Как отмечают в оперштабе, сейчас пострадавших птиц поступает меньше, чем в первые дни ЧС, но волонтеры готовы принимать новых «пациентов». Активисты поделились, что в министерстве природных ресурсов пообещали пригласить их, когда птиц будут выпускать в дикую природу.

Сейчас в Анапе спасено 1,4 тыс. птиц, из которых 1,2 тыс. направлены на реабилитацию. Пернатых принимают различные учреждения, такие как центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье», расположенный в Темрюкском районе.

Алина Зорина