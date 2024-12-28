В Краснодаре в 2024 году реализовали 18 проектов инициативного бюджетирования

С января 2024 года в Краснодаре реализовали 18 проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

14 проектов выполнили в рамках городских инициативных проектов. Остальные четыре — благодаря краевому конкурсу местных инициатив.

В районе Западного обхода на улицах Народной и Семеновской, а также на участках улиц Корсунской и переулка Динского в станице Старокорсунской построили новые сети уличного освещения. Общая протяженность сетей составляет 5,5 км.

Внутриквартальные проезды на улицах Рашпилевской, 333/1 и 343, а также на улице Гудимы, 57, были заасфальтированы. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установлены искусственные неровности, которые помогут снизить скорость автомобилей. Также провели ремонт асфальтобетонного покрытия возле дома по адресу улица Седина, 175. Специалисты отремонтировали тротуары на ул. Гудимы, 57, ул. Уральской, 186 и в поселке Индустриальном от ул. Липовой, 26 до ул. Степной, 3.

На ул. Колхозной, 65 установили ограждение на баскетбольной площадке. Периметр ограждения составил 64 м, высота — 2,2 м. В хуторе Восточном на пересечении ул. Шевченко и ул. Победителей создали детскую площадку с качелями и детским городком. Специалисты также постелили покрытие и установили ограждение.

Кроме того, на месте захламленного пустыря в поселке Лазурном по ул. Крестьянской благоустроили прогулочную территорию. На ней оборудовали детскую площадку с горками и домиками. Провели ремонт Казачьей горки в Городском Саду. Фундамент и подпорные стены исторической ротонды были укреплены, а ступени отремонтированы. Заменили разрушенные декоративные элементы, обновили облицовку фонтана и штукатурный слой колонн. Также уложили новую гранитную облицовку парапетов, а подсветку восстановили.

В Пашковском жилом массиве отремонтировали сквер «Казачьей Славы». Установили современные деревянные скамейки и урны. В поселке Краснодарском благоустроили бульвар Кирилла Россинского. Там оборудовали площадки для игр и воркаута, установили тренажеры.

Специалисты также благоустроили Семейный бульвар. В районе ул. Московской, 72, на месте снесенных незаконных гаражей, появилась новая территория — сквер Палагина. На объекте уложили тротуарную плитку, высадили кустарники и деревья, установили скамейки и лавочки-качели, сделали освещение.

Кроме того, на территории МЭЦ провели работы по благоустройству: уложили асфальт и плитку, установили освещение, скамейки и урны. Также были разбиты газоны с автоматическим поливом.

Алина Зорина