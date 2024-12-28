«Водоканал» попросил петербуржцев не сливать новогодние салаты в унитаз

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» попросил жителей города не сливать блюда с новогоднего стола в унитаз, сообщает пресс-служба организации 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предприятие подошло к предостережениям с выдумкой, сделав «ремейк» комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». В ролике сотрудники организации подчеркнули, что любой салат, спущенный в канализацию, может стать причиной засора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Водоканал» назвал районы города, где чаще всего скидывают ненужные вещи в унитаз. Лидером стала Петроградская сторона. На нее пришлось 57% от всех засоров.

Андрей Маркелов