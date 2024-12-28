В Адыгее будут судить родителей, обвиняющихся в убийстве трехлетнего ребенка

В Адыгее перед судом предстанут родители трехлетней девочки, погибшей от побоев в Адыгейске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время расследованиями следователями было установлено, что родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию ребенка. Они систематически били ее руками и различными предметами, причиняя ей тем самым физические и психические травмы. В мае этого года мать погибшей избила ее, от полученных травм девочка скончалась в тот же день. Следователи также установили, что женщина обратилась в социальные органы, чтобы им назначили ежемесячное пособие, для этого она предоставила ложные сведения. В результате ей выплатили пособие в размере более 130 тыс. руб.

Супруги не признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. До суда они будут находиться под стражей.

Матери ребенка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности), п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки), ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Отец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Теучежская межрайонная прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд.

Алина Зорина