В Краснодарском крае продлили предупреждение о лавиноопасности

Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края продлили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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В горах Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение о лавиноопасности с 28 по 31 декабря, исключая Сочи. В Республике Адыгея лавиноопасность возможна в горах выше 1,5 тыс. м.

Жителям и гостям регионов рекомендуют не выходить в горы в период снегопада и непогоды. Находясь там, советуют следить за изменением окружающей среды. В горах также необходимо знать места возможного схода лавин и избегать их. Чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Алина Зорина