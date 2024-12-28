На Кубани экспорт гороха сократился на 22,3%

Экспорт гороха из Краснодарского края в 2024 году сократился на 22,3%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспорт гороха из Краснодарского края за период с января по октябрь этого года составил 1,2 млн т. За аналогичный период 2023 года было экспортировано 1,5 млн т гороха.

В основном продукция экспортируется в Индию и Бангладеш. На Кубани экспорт гороха осуществляется более чем 60 компаниями.

Алина Зорина