Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани экспорт гороха сократился на 22,3%

Экспорт гороха из Краснодарского края в 2024 году сократился на 22,3%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспорт гороха из Краснодарского края за период с января по октябрь этого года составил 1,2 млн т. За аналогичный период 2023 года было экспортировано 1,5 млн т гороха.

В основном продукция экспортируется в Индию и Бангладеш. На Кубани экспорт гороха осуществляется более чем 60 компаниями.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...