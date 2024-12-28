Богдан Митков: «Торговые центры трансформируются в места для досуга»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 26 декабря провели последний в 2024 году бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал генеральный директор УК «Альфа АМ» Богдан Митков. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как стал управлять объектами коммерческой недвижимости, о переезде в Краснодар, о том, как будут трансформироваться торговые центры, и что должен учесть инвестор при выборе торгового объекта.

Спикер бизнес-завтрака Богдан Митков

Фото: Иоланта Даллада

Богдан Митков родился в древнем болгарском городе Велико-Тырново в семье военного и преподавательницы русского языка. Воспитание получил соответствующее – русская культура ему с детства была очень близка. После окончания университета и получения специальности социального педагога у Богдана появилась возможность начать карьеру в Москве.

Поначалу господин Митков работал детским психологом. Но быстро понял, что на зарплату, которую в тот момент предлагали в социальной сфере, он не сможет прокормить ни себя, ни семью.

Богдан Митков: «Цель нашей компании – управлять объектами коммерческой недвижимости так, чтобы потом не было стыдно».

Фото: Иоланта Даллада

В 2006 году Богдан пришел работать в инвестиционную компанию – нашел вакансию по объявлению в газете. В Москве как раз действовала программа мэра Юрия Лужкова по выводу производственных объектов за пределы столицы и использованием старых промышленных комплексов по новому назначению.

«Я начинал с должности менеджера по аренде. Компания приобрела большой цех, мы нарезали его по 30 квадратных метров, упаковали как продукт «аренда офисов для малого бизнеса» и получили грант от мэрии. В компании я проработал 17 лет. За это время она выросла в многопрофильный холдинг, в управлении которого находилось 2,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости, а также банк, нефтяные активы», — вспоминает Богдан Митков.

Спикер бизнес-завтрака поделился с гостями интересными лайфхаками при выборе торгового центра

Фото: Иоланта Даллада

По словам спикера, в какой-то момент его пути с акционерами разошлись. Холдинг он покинул в должности руководителя управляющей компании и на некоторое время взял паузу в работе. Но долго ему отдыхать не пришлось. Основной партнер и клиент Богдана Миткова AVA Group пригласил его в Краснодар – профессионально управлять частью активов коммерческой недвижимости.

«Меня сразу предупредили: на Кубани люди открытые. Если хочешь что-то сказать – говори как есть. Впоследствии это повлияло и на мое поведение как руководителя, и на ведение бизнеса», — комментирует господин Митков.

Как рассказал спикер, компания «Альфа АМ» начинала свой путь в Краснодаре с управления двумя крупными торговыми центрами общей площадью 200 тыс. кв. м. «Мы обсудили параметры управления с клиентом. Защитили финансовый бюджет, определили цели и задачи и вошли в управление. Но мы не являемся собственниками управляемых объектов», — пояснил Богдан Митков.

Резиденты и гости клуба задавали много вопросов об инвестировании в коммерческую недвижимость



По его словам, благодаря своим компетенциям компания сегодня управляет объектами, общая площадь которых составляет более 700 тыс. кв. м. в Краснодарском крае, Кирове, Москве. И это не только торговые центры, но апарт-отели, бизнес-центры и многое другое. «Мы занимаемся facility и property-менеджментом», — пояснил спикер.

Богдан Митков отметил разницу в потребительском поведении посетителей торговых центров в столице и регионах и рассказал, как будет меняться это поведение. По его словам, время для совершения покупок станет уменьшаться, покупательная способность — сокращаться, а классические торговые центры трансформируются в места для досуга.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»; Богдан Митков - генеральный директор УК «Альфа АМ»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики,профессор

Фото: Иоланта Даллада

Также спикер поделился с гостями интересными лайфхаками при выборе торгового центра для открытия магазина. Нужно изучать отзывы в интернете, учитывать цикличность жизни торгового центра и всегда обращать внимание на управляющую компанию.

«Цель нашей компании – управлять объектами коммерческой недвижимости так, чтобы потом не было стыдно. И для этого мы используем все свои инструменты, наработки и профессиональный опыт», — подвел итог встречи Богдан Митков, отвечая на вопросы гостей и резидентов Клуба КубА.

ИП Пшеничный