Власти Новороссийска рассказали о расписании автобусов в новогодние праздники

В период новогодних праздников муниципальный транспорт в Новороссийске будет работать в режиме выходного дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Автобусы коммерческих перевозчиков 1 и 2 января 2025 года начнут свою работу в 08:00. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

«В новогоднюю ночь три троллейбуса маршрутов № 1, 10, 14 будут осуществлять перевозку пассажиров на маршрутах до 01:00 1 января 2025 года», — отметил глава города.

Алина Зорина