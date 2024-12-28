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обновлено 12:19

«Горэлектротранс» опроверг возгорание в троллейбусе на Невском: видео воспламенения

Огонь вспыхнул в салоне троллейбуса на Невском проспекте поздно вечером 27 декабря. Это случилось недалеко от станции метро «Гостиный двор». Видео с места происшествия заснял корреспондент «Ъ-СПб». При этом в ответ на вопрос издания в «Горэлектротрансе» заявили, что возгорания не было, а водитель воспользовался огнетушителем «на всякий случай».

«Не подтверждаем возгорание и даже задымление. Время случая: 22:25 — 22:30. Водителю показалось, что, возможно, в салоне произошел перегрев печи (перегрев тоже не подтвержден). На всякий случай он воспользовался огнетушителем»,— заявили в «Горэлектротрансе».

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Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

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Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

На кадрах же, сделанных очевидцами случившегося, пояснили в пресс-службе, — не дым, а результат применения огнетушителя.

Дарья Астанина

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