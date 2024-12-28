На Кубани за сутки родилось три двойни

За прошедшие сутки в Краснодарском крае на свет появилось три двойни. Всего родились 187 детей, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Кубани родились 100 мальчиков и 87 девочек. Наибольшее число детей появилось на свет в Краснодаре — 70, в Сочи — 26, а в Геленджике — четыре ребенка.

1В Армавире родились пять малышей. По три ребенка появилось на свет в Анапском, Апшеронском, Кореновском, Тихорецком и Туапсинском районах.

Алина Зорина