Автомобиль перевернулся при массовом ДТП в Краснодаре

В Краснодаре вечером 27 декабря произошла авария на улице Ставропольской, рядом с Кубанским государственным университетом.

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По предварительным данным, 20-летний водитель KIA при перестроении из среднего ряда в крайний левый столкнулся с другой иномаркой KIA. Вторая машина продолжила движение, врезавшись в Hyundai, а затем — в Datsun. Виновник аварии наехал на железное ограждение и опрокинулся на крышу.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, никто не пострадал.

Наталья Решетняк