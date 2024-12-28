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На Кубани рецидивист на BMW открыл стрельбу по машине и устроил погоню

В Курганинске ночью 27 декабря произошла стрельба из автомобиля BMW, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Местные жители сообщили полиции, что неизвестные обстреляли их машину и скрылись.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правоохранители начали преследование злоумышленников по трассе «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная». При попытке остановить беглецов сотрудники ДПС открыли предупредительный выстрел вверх, после чего выстрелили по колесам автомобиля. Водитель BMW был остановлен и задержан.

В салоне машины нашли травматический пистолет, который изъяли. Водителем оказался 34-летний местный житель с судимостью. Он отказался от медицинского освидетельствования, а его 22-летний пассажир получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

В отношении водителя составлены административные материалы за неповиновение полиции и невыполнение требования о медосвидетельствовании. Суд назначил ему арест на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Лия Пацан

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