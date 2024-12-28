В Магнитогорске суд отправил в колонию майора за самоволку ради отпуска

Магнитогорский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, покинувшему воинскую часть летом 2024 года ради отдыха с семьей. Ему назначено наказание в виде двух лет в колонии общего режима и лишения звания «майор», сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что военнослужащий 4 августа этого года оставил место службы в Донецкой народной республике, не получив разрешение на отпуск. В течение 20 дней он отдыхал с семьей с Краснодарском крае, после чего вернулся в воинскую часть.

Наказание было вынесено по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части).