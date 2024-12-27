Водитель за рулем иномарки сбил девятиклассника на Литейном проспекте

Genesis G70 днем 26 декабря сбил 15-летнего петербуржца на Литейном проспекте, когда тот пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП школьник получил травмы и попал в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на то, что подросток пересекал проезжую часть «на красный», полиция выяснила, что сам водитель нередко нарушает ПДД. За текущий год его 68 раз привлекали к административной ответственности, чаще всего за превышение скорости.

Сам пострадавший был доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что попытка юного петербуржца скрыться от полиции закончилась пожаром в машине.

Татьяна Титаева