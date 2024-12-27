Жителей Крымского района призывают отказаться от фейерверков на Новый год
В Крымском районе жителям рекомендуют отказаться от фейерверков и петард в период Нового года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Массовые гуляния в новогодние каникулы в Крымском районе проводить не планируют. По словам Сергея Леся, сейчас не время, идет специальная военная операция. Он отметил, что запуск салютов может помешать работе ПВО.
В Крымском районе также установили дополнительную защиту от БПЛА. Администрация приобрела оборудование по рекомендации военных. В период праздников все оперативные службы будут работать в усиленном режиме.