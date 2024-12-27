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Кубань вошла в число лидеров по качеству регуляторной политики

Краснодарский край вошел в число лидеров по качеству регуляторной политики. Оценку проводило Министерство экономического развития России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя губернатора Александра Руппеля, за девять месяцев 2024 года в экономику Краснодарского края привлекли 107,9 млрд руб. инвестиций, темп роста составил 122,7%. По его словам, это в 2,6 раза больше, чем в целом по России. По итогам этого года ожидается триллион инвестиций. Валовый региональный продукт составил 5,5 трлн руб.

«Положительная динамика этих показателей напрямую связана с комфортной деловой средой, которая, в свою очередь, зависит от качества принимаемых в регионе решений. В 2021 году в крае перестроили процесс нормотворчества в соответствии с федеральным форматом!»,— подчеркнул Александр Руппель.

В качестве примера вице-губернатор привел ситуацию, когда устанавливаются новые обязательные требования к бизнесу. Для того чтобы дать предпринимателям время на адаптацию, для вступления в силу нормативных правовых актов устанавливается переходный период.

В 2024 году в «высшую группу» рейтинга вошел 21 регион. Краснодарский край оказался в числе лучших по трем из четырех блоков критериев: механизм проведения, реализация в органах местного самоуправления и независимая оценка экспертного сообщества.

Как отметил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, в 2024 году в регионе начали применять новую федеральную методику для подсчета издержек предпринимателей, связанных с принятием новых нормативных актов. В рейтинге край снова оказался среди лучших. В 2025 году будет уделяться особое внимание соблюдению принципов формирования обязательных требований, проведению финансовой оценки и анализу альтернативных методов регулирования. Кроме того, будут поддерживаться стандарты качества обоснования регулирования и уровень взаимодействия с бизнесом.

В 2024 году в Краснодарском крае подготовили 265 заключений на региональные нормативные акты. Это составляет 4,6% от общего количества заключений в других регионах. На протяжении последних 12 лет Краснодарский край удерживает лидирующие позиции по количеству набранных баллов.

Алина Зорина

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