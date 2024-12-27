Спор двух петербуржцев в парадной дома на Малодетскосельском закончился ожогом глаз

Конфликт соседей в доме на Малодетскосельском проспекте в Петербурге завершился выстрелом из газового пистолета «Пионер». Один из участников спора был доставлен в больницу с ожогом глаз, сообщили в региональном ГУ МВД.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию вечером 26 декабря. В ней говорилось, что к медикам поступил 53-летний пациент с ожогом глаз. Со слов мужчины, в парадной дома № 36 по Малодетскосельскому проспекту у него произошел конфликт с соседом, который в пылу ссоры достал газовый пистолет.

Владелец же «Пионера» утверждает, что использовал газ для самообороны. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец в салоне автобуса № 12 избил мужчину и брызнул ему в лицо газ.

Дарья Астанина