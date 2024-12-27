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Главе СКР доложат об избиении студента в Краснодаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу, возбужденному из-за избиения студента в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что в Краснодаре группа студентов одного из университетов избила младшекурсника. Ранее между ними произошел конфликт.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования доложат главе СКР.

Алина Зорина

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