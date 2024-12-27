На участках М-4 «Дон» в Ростовской области затруднено движение

На нескольких участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области затруднено движение транспорта, предупреждает Госавтоинспекция региона. Причиной этому стали дорожные работы по срезу и ремонту полотна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводятся в южном направлении на участке с 883 км по 890 км и с 987 км по 990 км автодороги.

Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда. На участках работают сотрудники ГАИ.

Анастасия Казуков