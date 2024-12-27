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Петербуржцам пообещали небольшое понижение температуры и вечерний туман

В Петербурге 27 декабря ожидается небольшое понижение температуры — столбики термометров будут колебаться между значениями +1 и +3. Будет облачно, к вечеру местами возможен туман. О погоде в Северной столице на эту пятницу в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. В зоне его влияния ожидается преимущественно облачная погода, при этом обойдется без существенных осадков»,— написал синоптик.

На дорогах и тротуарах также местами будет гололедица. Ветер западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться незначительно.

Днем ранее, 26 декабря, циклон «Фанни» принес в Петербург теплую, но дождливую погоду.

Дарья Астанина

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