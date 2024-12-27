«Гарантийный фонд Ростовской области» выдал МСП поручительств на 7 млрд рублей

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» в 2024 году предоставил более 1 тыс. поручительств в общей сложности на 7 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь банковские займы на 14 млрд руб. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на информацию, озвученную на заседании попечительского совета фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как заявил на заседании исполнительный директор фонда Роман Соин, плановые показатели работы фонда на 2022-2024 годы по обеспечению финансирования для малого и среднего бизнеса были выполнены.

По данным донского правительства, «Гарантийный фонд Ростовской области занимает» лидирующие позиции среди региональных гарантийных организаций страны по количеству и объему выданных поручительств.

Сергей Иванов