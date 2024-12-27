«Гарантийный фонд Ростовской области» выдал МСП поручительств на 7 млрд рублей
НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» в 2024 году предоставил более 1 тыс. поручительств в общей сложности на 7 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь банковские займы на 14 млрд руб. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на информацию, озвученную на заседании попечительского совета фонда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как заявил на заседании исполнительный директор фонда Роман Соин, плановые показатели работы фонда на 2022-2024 годы по обеспечению финансирования для малого и среднего бизнеса были выполнены.
По данным донского правительства, «Гарантийный фонд Ростовской области занимает» лидирующие позиции среди региональных гарантийных организаций страны по количеству и объему выданных поручительств.