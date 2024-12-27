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Попытка юного петербуржца скрыться от полиции закончилась пожаром в машине

Житель Петербурга в возрасте 17 лет устроил заезд на Mercedes ночью 27 декабря. Однако он все же попал в поле зрения полиции, погоня привела к неприятному исходу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На неадекватное состояние водителя сперва обратили внимание на заправочной станции на Планерной улице. Далее туда выехал наряд полиции. Иномарку позже нашли на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта, сотрудники ведомства попытались остановить автомобиль.

Однако петербуржец проигнорировал требования и решил скрыться, увеличив скорость. Несовершеннолетний совершил наезд на силовое ограждение на Планерном виадуке, поскольку не справился с управлением. Машина загорелась и в итоге выгорела полностью.

Сам водитель не пострадал. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила дело на водителя Mercedes, сбившего петербурженку на Энгельса.

Татьяна Титаева

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