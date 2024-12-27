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Суд прекратил полномочия депутата из Ревды за допущение конфликта интересов

В Ревде (Свердловская область) по иску прокуратуры городской суд досрочно прекратил полномочия депутата, который допустил конфликт интересов при исполнении контракта на уборку снега, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура города проверила соблюдение антикоррупционного законодательства и обнаружила, что депутат одновременно исполнял обязанности руководителя муниципального учреждения, контролирующего зимнее содержание дорог, и был председателем комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ Ревды. В январе 2024 года он принимал работы подрядных организаций.

На заседании комиссии думы в январе рассматривался вопрос об исполнении контракта на зимнее обслуживание дорог и общественных пространств, но депутат не направил уведомление о конфликте интересов. Несмотря на критику со стороны населения и личную заинтересованность в положительной оценке деятельности возглавляемого им учреждения, он проголосовал за принятие информации к сведению.

Прокурор подал иск в суд в связи с непринятием депутатом мер по урегулированию конфликта интересов, который удовлетворил требования и признал бездействие ревдинской думы незаконным.

Ранее в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) суд удовлетворил требования прокурора и прекратил полномочия депутата городской думы Яна Коваля в связи с утратой доверия. Было установлено, что в 2020-2021 году он «предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера».

Ирина Пичурина

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