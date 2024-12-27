Евгений Куйвашев поздравил свердловских пожарных с Днем спасателя МЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем обращении он отметил, что многие из спасателей встречают праздник на дежурстве, поблагодарил за самоотверженный труд, ответственность и добросовестность и пожелал им успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго. «Эта миссия — одна из самых трудных и опасных. Но, не страшась рисков, сотрудники МЧС ежегодно проводят тысячи успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, наводнений и техногенных катастроф»,— подчеркнул глава области.

В Свердловской области за последние два года на покупку пожарной техники и оборудования было выделено более 500 млн руб., увеличилась численность сотрудников и их зарплата, а также строятся новые пожарные депо и создана специализированная часть по тушению торфяных пожаров.

Ирина Пичурина