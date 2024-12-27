Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евгений Куйвашев поздравил свердловских пожарных с Днем спасателя МЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, передает департамент информационной политики региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем обращении он отметил, что многие из спасателей встречают праздник на дежурстве, поблагодарил за самоотверженный труд, ответственность и добросовестность и пожелал им успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго. «Эта миссия — одна из самых трудных и опасных. Но, не страшась рисков, сотрудники МЧС ежегодно проводят тысячи успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, наводнений и техногенных катастроф»,— подчеркнул глава области.

В Свердловской области за последние два года на покупку пожарной техники и оборудования было выделено более 500 млн руб., увеличилась численность сотрудников и их зарплата, а также строятся новые пожарные депо и создана специализированная часть по тушению торфяных пожаров.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...