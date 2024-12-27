Во время рыбалки утонул 76-летний дончанин

В хуторе Петровского Чертковского района утонул 76-летний житель во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранним утром мужчина отправился на рыбалку. Обычно он возвращался домой к обеду, но в этот раз задержался. Тогда его супруга обратилась к спасателям.

Вещи и рыболовные снасти дончанина обнаружили в полынье. Затем водолазы подняли со дна его тело.

В пресс-службе жителей Ростовской области призвали не выходить на неокрепший лед, а также помнить о правилах безопасности.

Анна Анисова