У жительницы Ростова обнаружили рак при полном отсутствии жалоб
В поликлинику №12 донской столицы обратилась 70-летняя женщина для прохождения диспансеризации. Как сообщает Минздрав Ростовской области, она давно не проходила плановый осмотр и не жаловалась на свое самочувствие.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По результатам диспансеризации были выявлены отклонения в общем анализе крови. Врачи направили пациентку на дополнительное обследование: колоноскопию, эзофагогастродуоденоскопию, консультацию врачей гинеколога и гематолога.
Как показало обследование, жительница Ростова оказалась больна раком ректосигмоидного отдела ободочной кишки.
Минздрав напомнил дончанам о необходимости регулярного обследования даже при отсутствии жалоб. Множество заболеваний не сопровождаются симптомами на ранних стадиях.