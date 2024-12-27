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У жительницы Ростова обнаружили рак при полном отсутствии жалоб

В поликлинику №12 донской столицы обратилась 70-летняя женщина для прохождения диспансеризации. Как сообщает Минздрав Ростовской области, она давно не проходила плановый осмотр и не жаловалась на свое самочувствие.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По результатам диспансеризации были выявлены отклонения в общем анализе крови. Врачи направили пациентку на дополнительное обследование: колоноскопию, эзофагогастродуоденоскопию, консультацию врачей гинеколога и гематолога.

Как показало обследование, жительница Ростова оказалась больна раком ректосигмоидного отдела ободочной кишки.

Минздрав напомнил дончанам о необходимости регулярного обследования даже при отсутствии жалоб. Множество заболеваний не сопровождаются симптомами на ранних стадиях.

Анастасия Казуков

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