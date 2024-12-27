Замглавы Среднего Урала рассказал о мерах поддержки молодых семей до 23 лет

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил, почему регион решил материально поддерживать молодые семьи с возрастом до 23 лет. Одна из главных задач на 2025 год — снижение возраста рождения первого ребенка, сообщил он в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Креков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Павел Креков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Павел Креков подчеркнул, что важно, чтобы семьи создавались в возрасте совершеннолетия, когда люди уже отвечают за свои поступки, но еще получают профессию — новые меры поддержки направлены именно на студентов. «Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом я должен устроиться на работу, потом как-то на этой работе еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину, и так далее. А вот тогда я уже, это максимум один ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально»,— считает господин Креков.

С 2025 года в Свердловской области для молодых мам введена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. после рождения ребенка. Также планируется компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке для студентческих семей — замгубернатора отметил, что в основном ее берут относительно молодые люди, хотя сейчас «вообще пока ипотеку не очень берут по понятным причинам» до снижения ключевой ставки.

Кроме того, обсуждается возможность введения налоговых льгот для предпринимателей, которые будут стимулировать деторождение среди своих сотрудников. Павел Креков подчеркнул важность активного участия бизнеса в решении демографических проблем и отметил, что некоторые предприятия уже разрабатывают программы поддержки молодых семей — для такого бизнеса могут ввести налоговые льготы.

Напомним, в октябре депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил меру, по которой государство полностью бы гасило долг по ипотеке после рождения четвертого ребенка в семье.

Ирина Пичурина