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МВД: посторонние предметы на колесах ростовского локомотива оказались датчиками

Полицейские проверили информацию об обнаружении десяти посторонних предметов на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В результате проверки выяснилось, что неопознанными предметами оказались датчики для замеров нового образца. Они проходили настройку на этом поезде.

После обнаружения десяти предметов прямоугольной формы на место прибыли следственно-оперативная группа и саперы. Они изъяли объекты. Когда именно это произошло, не уточняется.

Анастасия Казуков

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