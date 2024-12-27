МВД: посторонние предметы на колесах ростовского локомотива оказались датчиками
Полицейские проверили информацию об обнаружении десяти посторонних предметов на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В результате проверки выяснилось, что неопознанными предметами оказались датчики для замеров нового образца. Они проходили настройку на этом поезде.
После обнаружения десяти предметов прямоугольной формы на место прибыли следственно-оперативная группа и саперы. Они изъяли объекты. Когда именно это произошло, не уточняется.