На Уктусе из горящего дома эвакуировались 37 жильцов, один человек погиб

В Екатеринбурге из загоревшегося пятиэтажного дома на ул. Походная на Уктусе самостоятельно эвакуировались 37 человек, включая семерых детей, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Сигнал о возгорании поступил пожарным 26 декабря в 22:33, жильцы дома эвакуировались до прибытия пожарных. Огонь повредил домашнее имущество на площади 5 кв. м в квартире на третьем этаже, его тушили восемь человек личного состава и три единицы техники — открытое горение ликвидировали в 22:57.

По данным портала Е1, пожар произошел в доме №68, погибла 54-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура Кировского района и СКР организовали доследственную проверку после гибели двух человек во время пожара в двухэтажном доме 1929 года постройки на ул. Вишневая. Причинами могли стать короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Ирина Пичурина