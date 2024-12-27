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В последнюю пятницу года в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Последняя пятница 2024 года в Свердловской области станет теплой, однако прогнозируются снег и ветер с порывами до 15 м/с, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В начале года также вероятны температуры, близкие к 0°.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, 27 декабря ожидается прохождение через регион атмосферного фронта, связанного с циклоном над Баренцевым морем. Осадки будут преимущественно небольшими по всей территории региона, за исключением востока и запада, где возможны умеренны, на юго-западе — до 5 мм. Фронт принесет усиление ветра, днем будет -1°..-6°. Наибольшее повышение температуры, до 0°..-2°, ожидается в ночь на субботу при сохранении скорости ветра.

В Екатеринбурге в пятницу днем температура достигнет отметок -1°..-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. В субботу будет ночью -4°, днем -2°, в воскресенье ночью -6°, днем -4°.

На выходной в понедельник ночью похолодает до -8°, днем до -5°, а ночью 31 декабря ожидается -9°, днем -4°. В первые дни Нового Года будет довольно тепло: 1 января ночью -6°, днем -3°, а 2 января — ночью -6°, днем -2°.

Напомним, в последние дни уходящего 2024 года в Свердловской области температура воздуха будет на 3-7 градусов выше климатической нормы.

Ирина Пичурина

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