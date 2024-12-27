Движение по Суздальскому шоссе ограничили из-за работ по прокладке канализации

В Приморском районе Петербурга в связи с производством работ по прокладке канализационной сети ограничили движение автотранспорта по Суздальскому шоссе у Орлово-Денисовского проспекта. Ограничения введены на период с 27 декабря до 23 февраля 2025 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Водителей просят быть внимательными на дороге, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда, планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

В ГАТИ также напомнили, что при проведении работ на объекте подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Московском районе Петербурга на два года вводятся дорожные ограничения при движении по Пулковскому шоссе и по дороге к аэропорту Пулково.

Андрей Цедрик