В Челябинской области ожидаются метели и гололед

Ночью и днем 27 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели и гололед. Порывы ветра будут достигать 20 м/с, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Ночью температура воздуха будет на уровне минус девяти — минус 14 градусов, при прояснении до минус 15 — минус 20 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем прогнозируется потепление, температура воздуха будет от минус одного до минус шести градусов. Скорость ветра — 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Виталина Ярховска