Уральца признали виновным в убийстве своей жены, совершенном 13 лет назад

Жителя Богдановичского района (Свердловская область) признали виновным в убийстве своей жены, которое он совершенном 13 лет назад, сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

62-летнего фигуранта признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, в марте 2011 года пропала жительница одного из сел. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его сразу не удалось.

Весной 2024 года в Богдановичский межрайонный следственный отдел поступила информация о том, что к данному преступлению может быть причастен ее супруг. на тот момент он уже отбывал наказание колоний. Во время допроса он дал признательные показания, а после показал, где спрятал тело. Он объяснил, что в вечер убийства они вместе с супругой распивали спиртное, произошел конфликт, переросший в драку. Только утром он понял, что супруга скончалась. Ее тело он вывез в лес.

С учетом имеющейся у фигуранта судимости, ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«В места лишения свободы данный гражданин угодил за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями в 2019 году,– прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. – Погибшую он тщательно закопал в лесу. Сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали, что задержанный вел себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь».