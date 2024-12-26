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В Екатеринбурге начался суд по делу об убийстве ребенка и вымогательстве денег

В Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу об убийстве ребенка, вымогательстве денег и разбойном нападении. В совершении этих преступлений обвиняется 31-летний житель Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Свердловский областной суд

Фото: Свердловский областной суд

По данным свердловского СКР, уголовное дело расследовалось по статьям «убийство малолетнего», «разбой», «вымогательство», «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным следствия, с октября по декабрь 2023 года фигурант не исполнял обязанности по воспитанию своей дочери. 30 декабря прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, выбросил свою малолетнюю дочь с балкона пятого этаже. Ребенок погиб на месте. В тот же день, он с применением насилия вымогал у своей супруги деньги, требуя, чтобы она взяла их на работе. На следующий день обвиняемый похитил из квартиры другого потерпевшего деньги и имущество на сумму более 170 тыс. руб.

Во время расследования была проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно ее заключению обвиняемый не осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий» из-за хронического психического расстройства. По итогам следствия материалы уголовного дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к гражданину принудительных мер медицинского характера.

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