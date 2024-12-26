Челябинское МУП «ПОВВ» выплатит компенсацию девочке, упавшей в колодец

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила без изменений решение первой инстанции о взыскании с МУП «ПОВВ» 250 тыс. рублей в пользу девочки, упавшей в колодец. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Тракторозаводского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Суд установил, что 20 сентября 2023 года несовершеннолетняя рядом с образовательным комплексом «Смена» наступила на люк и упала в колодец, получив телесные повреждения. Девочке понадобилась срочная операция. Прокурор Тракторозаводского района подал иск к МУП «ПОВВ» о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. руб. В июле 2024 года требования были удовлетворены, однако ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. Областной суд согласился с позицией первой инстанции. Решение суда вступило в законную силу.

Виталина Ярховска