Годовая инфляция в Курганской области ускорилась до 8,4% в ноябре

В Курганской области годовая инфляция в ноябре 2024 года составила 8,4%, что на 0,7 процентных пункта больше, чем в октябре. Темпы роста цен в регионе превысили средний показатель по Уральскому федеральному округу — 8,2%, но ниже, чем в России в целом — 8,9%, сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция в Курганской области ускорилась в ноябре до 9,26% после 8,02% в октябре. Основной причиной стал рост издержек производителей и поставщиков некоторых продуктов питания. Так, из-за ослабления рубля и увеличения расходов на оплату труда и логистику подорожали импортные овощи и фрукты — виноград, бананы и апельсины. Сокращение урожая овощей в стране по сравнению с прошлым годом привело к снижению предложения и большему росту цен на картофель и огурцы. Молоко, сливочное масло и творог подорожали в связи с ростом расходов производителей на сырье, упаковку, доставку и оплату труда. Уменьшение объемов вылова и переработки рыбы привело к более быстрому росту цен на эту продукцию.

Годовая инфляция на непродовольственные товары в Курганской области в ноябре увеличился до 6,86% после 6,71% в октябре. В основном это произошло из-за сокращения предложения некоторых товаров и роста расходов производителей и поставщиков, в том числе из-за ослабления рубля. В ноябре холодильники стали дороже, чем год назад, а месяцем ранее были дешевле. Ускорился рост цен на бытовые плиты. Кроме того, подорожал бензин из-за снижения предложения на внутреннем рынке и ростом расходов на обслуживание оборудования.

В сфере услуг инфляция в ноябре составила 9,76%. В октябре было 9,11%. Увеличилась стоимость услуг операторов сотовой связи из-за роста издержек на закупку и обслуживание оборудования, оплату труда. Также выросла стоимость проезда в общественном транспорте и обучение в автошколах.